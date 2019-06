Neto ironiza empresário de Pedrinho após declarações polêmicas

Depois de ser insultado e acusado de assédio por Will Dantas, o comentarista Neto divulgou um vídeo, na tarde desta terça-feira, ironizando as declarações do empresário de Pedrinho, atacante do Corinthians.

“Estou morrendo de medo. Tanto medo, mas tanto medo que estou rindo. E assim que é a vida. Ninguém ameaça ninguém. A vida é clara. E quem tem medo de ameaça não é homem. A gente tem que falar aquilo que é verdade. Quando a gente fala, precisa provar. É dessa forma que as pessoas precisam encarar a vida: provando!”, afirmou, o ex-jogador, em vídeo.

Com palavras de baixo calão, o empresário acusou o ex-jogador de assediar uma jovem de 15 anos, em Maresias. O episódio teria ocorrido ainda na década de 1990, quando o hoje apresentador se destacou com a camisa corintiana. Além disso, Dantas destacou que não considera Neto um craque e o chamou de “gordo ridículo”.

