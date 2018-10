Empresário de Pedrinho chama Neto de “gordo ridículo” e acusa ex-meia de assédio

Começou a 3° Guerra Mundial 😬 Will Dantas empresário do jogador Pedrinho solta o verbo pra cima do @10neto pic.twitter.com/IAcIlRIJAC — Henrique Manfio (@Corintiamo78) 22 de outubro de 2018

O empresário do meia Pedrinho voltou a dar declarações polêmicas nesta segunda-feira. Em vídeo que circula nas redes sociais, Will Dantas reclamou do que considerou um vídeo ofensivo do ex-jogador e hoje apresentador Neto, um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Com palavras de baixo calão, o agente da promessa corintiana chegou a acusar o armador de assédio quando ele defendia as cores do Alvinegro. Um torcedor do Corinthians reproduziu o vídeo em seu perfil.

“Cada vez que você falar meu nome ou o nome de qualquer jogador meu na televisão de maneira pejorativa, vou contar uma história aqui sobre você, começarei por Maresias e quem sabe até o Hotel Samoa a 20 anos atrás, não sou moleque, não sou covarde, não tenho o rabo preso com ninguém e acima de tudo sou homem e muito bem relacionado”, disse Will no comentário do post.

No vídeo, o empresário é mais incisivo nas acusações, citando uma “garota de 15 anos” e o nome do segurança “Fábio Bopp”, que teria agredido Neto após saber do suposto assédio cometido pelo jogador. O episódio teria ocorrido ainda na década de 1990, quando o hoje apresentador se destacou com a camisa corintiana.

Dantas ainda destaca que não considera o canhoto um craque. “Você era um gordo ridículo. Que clube da Europa que quis você?”, bradou Will sobre o grande nome do título brasileiro de 1990, o primeiro da história do Timão, atleta revelado pelo Guarani que jogou em São Paulo, Santos e Palmeiras, além de alguns clubes da América do Sul. Procurado pela reportagem da Gazeta Esportiva, Neto não quis comentar o assunto. “Não quero dar resposta”, resumiu.