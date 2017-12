Atlético tem ex-patrocinadora para bancar Guedes e pode liberar Marcos Rocha para o Palmeiras

As negociações entre Atlético e Palmeiras estão a todo vapor. Após o Galo confirmar o volante Arouca e o atacante Erik, ambos por empréstimo até o fim de 2018, agora é a vez de Roger Guedes e Marcos Rocha.

O Atlético deseja contar com o atacante no grupo de 2018, após pedido de Oswaldo Oliveira aos homens do futebol atleticano Sérgio Sette Câmara e Alexandre Gallo, novo presidente e diretor de futebol, respectivamente. As negociações para que isso aconteça estão em andamento.

A Gazeta Esportiva apurou que duas possibilidades existem. A primeira proposta atleticana foi liberar Marcos Rocha na troca de três jogadores. O Palmeiras não aceitou essa condição por Roger Guedes inicialmente. Apesar de Guedes estar numa lista de jogadores que serão negociados, a troca não foi vista com bons olhos pelo lado paulista.

A possibilidade da ida de Rocha ao Palmeiras ainda existe, entretanto, por outros atletas. O Atlético ainda entende que o grupo alviverde tem atletas interessantes e negocia a ida de Marcos Rocha em troca de outros jogadores. Vale ressaltar, inclusive, que a contratação de Samuel Xavier já foi pensando na saída do atual camisa 2 do Galo.

Para o caso de Roger Guedes, o Galo deverá tirar a mão do bolso e mandar uma grana ao Verdão. Recentemente o Palmeiras recebeu uma proposta da Rússia pelo jogador, mas não liberou.

Para conseguir viabilizar a contratação do jovem atacante o Galo conta com uma ex-patrocinadora, uma investidora que ajuda os times mineiros. Neste caso, o nome do atleta é considerado bom, com mercado futuro e que pode render bons frutos.