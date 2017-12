Mal contra o Furacão, Fabiano pode ter feito último jogo pelo Palmeiras

Fabiano pode ter feito sua última partida pelo Palmeiras no domingo, em derrota para o Atlético-PR. No revés por 3 a 0, o camisa 22, que tem contrato até o final de 2021, não teve boa atuação e agora irá aguardar o Alviverde, que procura interessados em seu futebol.

Fabiano chegou ao Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2016 e foi o autor do gol da vitória que confirmou o título brasileiro do Verdão na última temporada. Neste ano, porém, o camisa 22 sofreu para conquistar uma sequência de jogos.

Com o futebol apresentado após o período de empréstimo, o Palestra optou por adquirir 40% dos direitos econômicos do atleta em janeiro por cerca de R$ 7 milhões. Na ocasião, o Verdão imaginava que o investimento renderia lucro em um futuro breve, até por o lateral ser fluente em alemão e ter passaporte do país.

Ao longo de 2017, porém, Fabiano atuou em apenas 18 jogos. Destes, 13 foram como titular e o mais marcante em duelo contra o Peñarol, pela fase de grupos da Copa Libertadores, quando marcou o gol da vitória por 3 a 2 aos 54 minutos do segundo tempo.

Para 2018, o Palmeiras já acertou a contratação do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), lateral Diogo Barbosa (Cruzeiro) e Lucas Lima (Santos). Além do trio, Weverton tem negociações avançadas com o clube.