Jonas frustra paulistas e deve fechar com time da Arábia Saudita

O Santos tinha como prioridade a contratação de Jonas. No Palmeiras, o nome do atacante era bem avaliado e interessava. Os clubes paulistas, porém, terão de buscar uma nova alternativa, pois na noite dessa sexta-feira o Benfica praticamente acertou a saída do atleta de 34 anos para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Segundo informações do jornal A Bola, de Lisboa, o ex-gremista deve receber cerca de 6 milhões de dólares limpos (aproximadamente R$ 23 milhões) por temporada para defender o mesmo clube que tirou Petros do São Paulo.

Apesar de uma história bonita construída no Benfica, Jonas se reuniu com a diretoria do clube para solicitar sua saída, e foi atendido, diante dos números tão elevados. A Águia não ficará de mãos abanando e também será recompensada.

Jonas está na Europa desde a temporada 2010/2011, quando deixou o Grêmio para defender o Valencia. Foram quatro temporadas seguidas na Espanha, até chegar a Portugal, na temporada 2014/2015. Desde então, defendeu as cores do Benfica. Na última temporada, foram 37 gols marcados em 41 partidas disputadas.