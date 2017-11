Mancha irá ao CT fazer cobranças antes de jogo contra o Flamengo

A demonstração de união dada pelo elenco do Palmeiras nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na Academia de Futebol, será novamente colocada à prova neste domingo. Antes da partida contra o Flamengo, às 17h (de Brasília), no Palestra Itália, a maior torcida organizada do clube promete acompanhar a delegação alviverde rumo à Arena, fazendo cobranças à atletas e dirigentes.

“Esse ano estivemos algumas vezes no CT para apoiar e passar confiança. A principal função da torcida é apoiar. Só que a cobrança também faz parte do cardápio do torcedor. Nesse domingo convocamos todos os manchistas para COBRAR. O momento pede cobrança. A mão que afaga é a mesma que apedreja”, diz a nota publicada nesta sexta-feira no Facebook da torcida.

Após o revés por 3 a 2 sobre o Vitória, na última quarta-feira, os muros do Palestra Itália foram pixados chamando o time de sem vergonha e questionando a ausência de Felipe Melo entre os atletas titulares. Em seguida, houve uma discussão e troca de xingamentos de Egídio com um torcedor durante desembarque do clube, e a principal organizada da equipe chegou a elaborar uma ‘lista de dispensas’ para 2018.

Além da lista de dispensas, a nota emitida pela organizada faz cobranças ao presidente Maurício Galiotte e o gerente de futebol Alexandre Mattos. Ídolos como Dudu e Fernando Prass também foram alvo de críticas.

“Desde que estou aqui, já são três anos, a torcida se comportou da melhor forma possível em todas os momentos difíceis, principalmente dentro do estádio, nos ajudando, apoiando, não vai ser diferente neste domingo. Lógico que o torcedor não está contente, como não estamos. Conversamos com alguns jogadores até de madrugada. Eu acredito que o torcedor vai ao estádio nos apoiar”, afirmou o técnico Alberto Valentim.

Confira abaixo a nota divulgada na íntegra:

“Vamos ao CT

Convocação geral

Quando o time precisava de apoio, apoiamos!

Quando o time precisava de confiança, confiamos neles!

Esse ano estivemos algumas vezes no CT para apoiar e passar confiança.

A principal função da torcida é apoiar. Só que a cobrança também faz parte do cardápio do torcedor.

Nesse domingo convocamos todos os manchistas…

Para COBRAR. O momento pede cobrança.

“A mão que afaga é a mesma que apedreja”.

Já diz o ditado popular… Não será necessário apedrejar, só não temos mais motivos para aplaudir.

Domingo, às 11 horas, concentração na quadra da Mancha Verde.

Vamos acompanhar a saída do time do CT até o Allianz.

Pressão é o mínimo para aqueles que só fizeram a sua torcida passar vergonha em 2017.

Time sem compromisso

Diretoria omissa

Presidente banana

Diretoria Mancha Alvi Verde”