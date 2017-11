Egídio se retrata após confusão com torcedor do Palmeiras

Depois de se desentender com um torcedor do Palmeiras no desembarque da equipe, no aeroporto de Guarulhos, após a derrota do Verdão para o Vitória pelo placar de 3 a 1, o lateral esquerdo Egídio publicou um vídeo de retratação nesta quinta-feira.

Multado pela diretoria da equipe alviverde após o episódio, onde um único torcedor do clube paulista direcionou suas críticas às más atuações do jogador, que retrucou com um xingamento, Egídio fez questão de explicar a situação ocorrida.

@egidio_6 se retrata após desentendimento com torcedor no desembarque em São Paulo. Por causa do episódio, o jogador foi multado pela diretoria do Palmeiras. Saiba mais em GAZETAESPORTIVA.COM! Uma publicação compartilhada por Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) em Nov 9, 2017 às 3:31 PST

“Olá torcedor palmeirense, aqui é o Egídio, venho me retratar sobre o episódio que aconteceu hoje no aeroporto, do cidadão vir me xingar, xingar minha mãe, que nem se encontra mais entre nós. Ali, como ser humano, eu retruquei. Uma situação muito desagradável, que me chateou, mas eu quero deixar aqui bem claro, bem claro para o torcedor palmeirense, que eu tenho o maior respeito por ele, aonde eu ganhei dois grandes títulos aqui na minha carreira: Copa do Brasil e Brasileirão. Estou junto com vocês, vamos lutar até o fim”, explicou o lateral.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Palmeiras enfrenta o Flamengo, em São Paulo, às 17h00 (horário de Brasília) deste domingo. O Verdão vai em busca da vitória para continuar no grupo dos quatro primeiros colocados da competição.

Confira o comunicado oficial emitido pelo Palmeiras sobre o episódio:

Em função do ocorrido na chegada da delegação do Palmeiras ao aeroporto internacional de Guarulhos, na tarde desta quinta-feira (09/11), a Diretoria de Futebol da SEP advertiu e multou o atleta Egídio por comportamento inadequado.