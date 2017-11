Organizada do Verdão faz ‘lista de dispensa’ e promete pressão ao time

O revés para o Vitória e o encerramento quase que total das chances de título no Campeonato Brasileiro criaram reflexos dentro da torcida do Palmeiras. Nesta quinta-feira, a Mancha Alviverde, principal organizada do Verdão, publicou um comunicado em sua página no Facebook fazendo duras críticas aos profissionais da equipe, pedindo dispensa de alguns jogadores e ainda prometendo grande pressão nesta reta final de temporada.

Na nota, que tem como título “Não aguenta pressão, fora do Verdão”, a uniformizada inicia criticando o fracasso do elenco palmeirense em jogos decisivos, pontuando as partidas contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, Cruzeiro, pela Copa do Brasil, Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

As críticas ainda são mais fortes ao se tratar do lateral esquerdo Egídio, do atacante Róger Guedes e do diretor de futebol Alexandre Mattos.

A organizada ainda fez uma lista de dispensa, colocando os jogadores que não desejam ver na equipe no ano de 2018. Além do diretor de futebol Alexandre Mattos e do técnico interino Alberto Valentim, a relação conta com Egídio, Róger Guedes, Fabiano, Antônio Carlos, Juninho, Luan, Zé Roberto, Jean, Arouca, Michel Bastos, Bruno Henrique, Tchê Tchê, Deyverson e Erik.

Além de listar estes jogadores, a organizada também cita os atacantes Dudu e Borja, afirmando que não se importa caso sejam negociados, e o goleiro Fernando Prass, exigindo que a diretoria não renove com ele.

Já a respeito da diretoria, a uniformizada critica o que vê como dinheiro mal gasto por Alexandre Mattos. A organizada ainda cita negativamente o presidente Maurício Galiotte, o chamando de “homem sem pulso”.

O único exaltado no comunicado é o volante Felipe Melo, que é elogiado pela torcida em virtude de sua “vontade e sangue” dentro campo.

A Mancha Alviverde ainda encerra o comunicado prometendo muita pressão ao elenco e à diretoria neste final desta temporada.