Mãe de Neymar sai em defesa do filho: “Não se abata com acusações”

Neymar voltou a ser assunto após o comercial veiculado neste domingo, em que desabafa sobre as críticas recebidas após a Copa do Mundo. A propaganda gerou reações adversas e foi criticada no mundo todo. Com tudo, a mãe do jogador, Nadine Gonçalves se pronunciou em um longo texto publicado na sua conta do Instagram, no qual defendeu o filho e lhe deu palavras de apoio.

“Muitas vezes em nossas vidas as coisas não saem como gostaríamos, principalmente nossos sonhos e desejos. (…) As pessoas conhecem o nome Neymar Jr, mas a pessoa em si que é você, poucos conhecem. (…) Somos humanos, sendo assim, somos falhos. É meu filho…O cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus! Eu só quero que você saiba que os planos de Deus sejam maiores e melhores que os seus, e que os teus sonhos ainda sejam realizados, porque eu creio no Deus do Impossível. Eu, sou sua maior admiradora e com todo respeito, não se abata com palavras e acusações daqueles que não tem amor ao próximo, saiba que são minoria perto das pessoas que te amam e principalmente que conhecem seu coração. Eu te amo e sempre estarei com você meu filho….Meu guerreiro!”, escreveu.

Confira o post na íntegra:

Após a Copa do Mundo, Neymar seguiu de férias com a família e amigos. Entre torneios de pôquer e eventos em seu Instituto, o atacante se pronunciou pela primeira vez depois da eliminação do Brasil e voltou a falar sobre o assunto neste comercial.

O craque deve se reapresentar nesta quinta-feira ao Paris Saint-Germain e se juntará ao clube na China, onde será disputada a Supercopa da França contra o Monaco, no próximo sábado, na cidade de Shenzen.