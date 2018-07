Neymar desabafa após críticas: “Demorei para me olhar no espelho”

Neymar Jr fez um desabafo através de suas redes sociais na noite deste domingo. Tentando reconstruir sua imagem após uma Copa do Mundo traumática, em que ficou marcado pelas suas simulações e quedas no gramado ao invés de chamar a atenção pelo seu futebol, o craque brasileiro gravou um vídeo em que reconhece seus erros e diz ter se transformado em um “novo homem”.

O vídeo foi ao ar durante o programa Fantástico, da TV Globo, e produzido pela Gilette, uma das patrocinadoras do jogador. Agora, o grande desafio de Neymar será fazer com que o mundo todo se esqueça do seu desempenho aquém das expectativas no Mundial e da sua fama de cai-cai.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) July 30, 2018

Confira o depoimento de Neymar na íntegra:

Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes exagero mesmo, mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele.

Quando eu saio sem dar entrevistas, não é porque só quero os logros e a vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando pareço malcriado, não é porque sou um moleque mimado, mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes, ele encanta o mundo e às vezes ele irrita todo mundo. Minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim e não dentro de campo.

Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí, eu desmoronei. Isso dói muito mais que qualquer pisão em tornozelo operado. Demorei para aceitar as suas críticas, demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje estou aqui, de cara limpa, de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar.

Você pode continuar jogando pedra ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé, porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.