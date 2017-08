Luan lembra saída do Vasco e associa a Neymar: “Acham que é pelo dinheiro”

O zagueiro Luan conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O jogador do Palmeiras teve a companhia de Neymar no elenco, e aproveitou a entrevista coletiva na última quinta-feira para mandar um recado para o colega, recém-contratado pelo Paris Saint-Germain.

“Desejo boa sorte e o melhor para ele. Todos sabem o fenômeno que ele é. Queria que estivesse aqui nos ajudando”, comentou em tom bem humorado.

O defensor também comentou sobre a situação que viveu no início do ano, quando deixou o Vasco e acertou sua vinda ao Palmeiras. Em abril, o Verdão pagou cerca de R$ 10 milhões para poder contar com o futebol do promissor jogador, e a torcida do Vasco ficou na bronca.

“Passei por algo a pouco tempo, troquei o Vasco pelo Palmeiras. Eu vou no Rio de Janeiro e o pessoal fala que eu optei pelo dinheiro, mas é o projeto. Aqui posso alcançar meu objetivo pessoal e ajudar o clube. É difícil falar”, desabafou o defensor.

Na quinta-feira, Neymar foi anunciado pelo PSG como novo atacante do clube. O brasileiro deixou o Barcelona após quatro anos e foi muito criticado por parte da torcida catalã.

* Especial para a Gazeta Esportiva