Palmeiras se reapresenta com Moisés e indefinição na escalação

O Palmeiras retornou do Rio de Janeiro com três pontos na bagagem e a quarta colocação do Campeonato Brasileiro assegurada. O elenco palmeirense desembarcou em São Paulo na tarde desta quinta-feira e seguiu direto para a Academia de Futebol.

O ônibus do Verdão chegou ao CT palmeirense por volta das 14h20 (de Brasília), e logo os atletas foram para a academia. Titulares e jogadores que atuaram por 45 minutos na vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, na última quarta, realizaram trabalho de “recovery”, que visa a recuperação muscular.

Os reservas na partida com o Botafogo foram a campo e começaram a preparação para a partida deste domingo, contra o Atlético Paranaense, às 16h00 (de Brasília), no estádio Palestra Itália. O principal destaque do dia foi a presença de Moisés na atividade comandada pelo técnico Cuca.

O jogador segue na reta final de sua recuperação e pode participar do jogo deste domingo. O camisa 10 do Verdão se mostrou bem à vontade no treino desta quinta. O meio-campista deu assistências para gols e arriscou chutes de fora da área. Por conta do bom desempenho, Cuca deve utilizar o jogador por alguns minutos na partida do Brasileirão.

Treino rolando aqui na Academia de Futebol e o Hyoran já guardou o dele! ⚽#AvantiPalestra #DiaDeTreino pic.twitter.com/J6zn2STyan — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 3, 2017

Como possui uma decisão na Copa Libertadores na próxima quarta, contra o Barcelona de Guaiaquil, novamente na arena, o técnico Cuca deve optar pela utilização de time misto para a partida do Brasileirão. Os jogadores considerados reservas e que treinaram nesta quinta na Academia têm chance de estar entre os 11 escolhidos de Cuca.

Poupado do último compromisso do Palmeiras por desgaste no joelho, o lateral Jean também participou da atividade, que contou com três times de seis jogadores em cada lado. Jean, Guerra, Mina e Edu Dracena, que não atuaram na quarta, apareceram no gramado e, após leve corrida, bateram bola. O atacante Deyverson, destaque do Verdão na vitória no Rio de Janeiro, marcou presença na arquibancada da Academia de Futebol e acompanhou o treino dos companheiros.

O jovem Barbosa, jogador da base palmeirense e que é tratado com carinho pela comissão técnica de Cuca, lesionou o pé esquerdo e deixou o campo carregado por dois funcionários do clube, preocupando os companheiros. Já no fim da atividade, os jogadores ofensivos do Verdão realizaram treino de finalização. Borja, camisa 9 do time paulista, foi um dos destaques.

