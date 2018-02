Liverpool vence o Southampton com gol e assistência de Roberto Firmino

O centroavante brasileiro Roberto Firmino teve atuação decisiva para o Liverpool derrotar o Southampton fora de casa, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Ele marcou um gol e fez uma assistência para o egípcio Mohamed Salah anotar outro na vitória por 2 a 0 da sua equipe.

O resultado fez o Liverpool ascender aos 54 pontos na tabela de classificação da Premier League, atrás dos 56 do Manchester United e dos 72 do líder Manchester City. O Southampton soma apenas 26 e luta contra o rebaixamento, na antepenúltima posição.

Para deixar o adversário ainda mais pressionado, o Liverpool marcou os seus dois gols no primeiro tempo na partida disputada no St. Mary’s. O primeiro deles saiu logo aos cinco minutos, quando Salah aproveitou uma falha de Hoedt para avançar à área e rolar a bola. Firmino apareceu no meio e concluiu para dentro.

O brasileiro retribuiu o presente do egípcio com classe. Aos 41 minutos, Firmino recebeu a bola de Salah e devolveu de letra para o companheiro, que ampliou o marcador a favor do Liverpool com um chute rasteiro.

No segundo tempo, como o Southampton não dava grandes sinais de reação, a torcida da casa preferiu concentrar os seus esforços em vaiar o holandês Van Dijk – zagueiro que passou pelo clube e foi comprado pelo Liverpool por valor recorde para alguém da sua posição, £ 75 milhões (hoje, mais de R$ 340 milhões).

Confira toda a 27ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado

Tottenham 1 x 0 Arsenal

Everton 3 x 1 Crystal Palace

Stoke City 1 x 1 Brighton

Swansea City 1 x 0 Burnley

West Ham United 2 x 0 Watford

Manchester City 5 x 1 Leicester

Domingo

Huddersfield 4 x 1 Bournemouth

Newcastle 1 x 0 Manchester United

Southampton 0 x 2 Liverpool

Segunda-feira

18h Chelsea x West Bromwich Albion