Henrique Dourado mira entrosamento após estrear com gol

O centroavante Henrique Dourado está bastante empolgado com o início da sua trajetória no Flamengo. Não é para menos. No sábado, ele estreou com um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, em Volta Redonda, e ajudou o novo clube a avançar à decisão da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

“Preciso me entrosar mais com o pessoal a cada dia. Ainda falta muito”, ponderou o Ceifador, que já começou a se sentir em casa. “Enalteço a recepção que tive de todos os atletas. Quero contribuir com eles, com o estafe e com a torcida, que está nos apoiando. Cada dia é um novo desafio”, estimulou-se.

Os desafios superados ainda estão na memória de Henrique Dourado, vindo do rival Fluminense. O primeiro gol como flamenguista foi comemorado ao seu estilo – fingindo degolar a si próprio, como se acostumou a fazer ao longo da carreira.

“Dedico esse gol ao meu filho, que fez seis anos. Ele me pediu para marcar um gol na estreia”, sorriu Henrique Dourado, referindo-se a Vinícius.

Foi Vinícius Júnior, xará do filho do Ceifador, quem fechou o placar diante do Botafogo – com direito à provocativa comemoração de “chororô”. Os outros gols da partida foram marcados pelo meia Everton e pelo atacante Kieza, pelo time rival.

Com a vitória, o Flamengo se classificou para enfrentar o Boavista na decisão da Taça Guanabara, no domingo de 18 de fevereiro. Já o Botafogo, em crise, demitiu o técnico Felipe Conceição.