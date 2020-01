Torcedores de Vasco, Botafogo e Cruzeiro ‘invadem’ Instagram de bilionário pedindo investimentos

A conta de Ivan Savvidis no Instagram foi tomada por centenas de comentários brasileiros nesta quinta-feira. Quem achou que era mais uma polêmica do bilionário russo se enganou, pois eram pedidos de investimentos no futebol brasileiro.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, Savvidis pretende procurar clubes no Brasil que estejam abertos a iniciar uma parceria, ou até mesmo a serem comprados, definitivamente.

Na verdade, a intenção partiu de Giorgos Savvidis, filho e sócio de Ivan. Giorgos é apaixonado pelo futebol brasileiro, há tempos cultiva a ideia de adquirir um clube por aqui e agora conseguiu convencer o pai.

Diante do interesse, diversos comentários foram feitos na rede social do bilionário pedindo investimento em clubes do Brasil. O torcedores de Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Paraná foram os que mais solicitaram a aplicação. Timidamente, os nomes de Fortaleza, Corinthians e Athletico Paranaense também apareceram.

O projeto ainda é embrionário, mas ambicioso. As conversas para traçar o plano começaram e a tendência é que a família Savvidis entre em ação e agende reuniões a partir de fevereiro.