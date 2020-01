Bilionário Russo pretende comprar clube brasileiro e já tem alvos

Ivan Savvidis, um dos homens mais ricos do mundo, está disposto a investir parte de sua fortuna no futebol brasileiro. A Gazeta Esportiva apurou que o russo pretende procurar clubes no Brasil que estejam abertos a iniciar uma parceria, ou até mesmo a serem comprados, definitivamente.

Na verdade, a intenção partiu de Giorgos Savvidis, filho e sócio de Ivan. Giorgos é apaixonado pelo futebol brasileiro, há tempos cultiva a ideia de adquirir um clube por aqui e agora conseguiu convencer o pai.

O projeto ainda é embrionário, mas ambicioso. As conversas para traçar o plano começaram e a tendência é que a família Savvidis entre em ação e agende reuniões a partir de fevereiro.

Nenhum clube foi procurado ainda, porém, dois já estão sendo estudados com mais atenção. O primeiro é o Paraná-Clube, que vive grave crise financeira, com quatro meses de salários atrasados e quase 600 processos trabalhistas.

O clube de Curitiba, inclusive, busca interessados para arrendar o departamento de futebol. A Justiça determinou que a única condição para a participação da concorrência nesse caso se dá por meio de um depósito no valor mínimo de R$ 2,3 milhões.

Em 2020, o Paraná Clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Estadual e da Copa do Brasil.

Outra opção avaliada é o Fortaleza. A reportagem obteve informações junto a políticos cearenses de que já existe um estudo para tornar viável e legal uma parceria nestes moldes, em que o clube passaria a ter, de fato, um dono.

Além de estar garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, o interesse dos russos no Fortaleza se dá, principalmente, pela condição de ter uma torcida numerosa e apaixonada.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com os dois clubes citados: Paraná-Clube e Fortaleza. Ambos garantiram que realmente ainda não foram procurados, mas que não colocarão barreiras para ouvir propostas de investidores do exterior.

RB BRAGANTINO CHAMA ATENÇÃO

A intenção da família Savvidis é repetir o que fez em 2013 com o PAOK, da Grécia. Quitar as dívidas do clube, investir pesado em contratações e obter retornos tanto no campo quanto nas finanças. Jogadores jovens, com potencial de venda alto, seriam o foco.

A parceria entre Red Bull e Bragantino chamou atenção no exterior como algo promissor em um mercado que, na visão dos investidores russos, ainda é o melhor do mundo neste segmento.

Até mesmo a ascensão do Flamengo, que ultrapassou fronteiras em 2019, serviu para Ivan Savvidis ser convencido pelo filho.

SÓ UM!

Apesar do interesse inicial em Paraná-Clube e Fortaleza, outras opções não estão descartadas pela família Savvidis. Encontrar o clube ideal é apenas o primeiro passo, e não há intenção, pelo menos por ora, por parte dos investidores, de se envolver com mais de uma equipe.

QUEM É O DONO DO PAOK

Ivan Savvidis, 60 anos, é dono do PAOK, um dos times mais ricos do futebol grego. Polêmico, o dirigente chegou ao comando do clube em 2013, depois que uma de suas empresas comprou as ações da equipe. A sua chegada mudou completamente o patamar da agremiação, que vivia em dívidas até os anos anteriores.

Savvidis é russo, mas tem pais gregos, e é um bilionário dono de empresas ligadas ao tabaco e ao comércio de carne e produtos agrícolas na Rússia, além de um grupo de comunicação na Grécia. Fora a presença no campo empresarial e no futebol, o dono do PAOK tem um passado na política.

Em 2003, Savvidis foi eleito deputado no parlamento russo e, no ambiente político, tornou-se próximo de Vladimir Putin, presidente do país. Anteriormente, ele ainda construiu carreira no exército da Rússia e chegou a atingir a patente de Major.

Em 2018, Ivan Savvidis foi protagonista de uma das cenas mais polêmicas do futebol grego. Depois do PAOK ter um gol anulado aos 45 minutos do segundo tempo, contra o AEK (que liderava o liga nacional), o dono do clube invadiu o gramado portando uma arma de fogo na cintura.

Depois do caso, o Campeonato Grego ficou paralisado por duas semanas, enquanto Savvidis e o PAOK receberam uma dura punição. O dirigente levou três anos de suspensão das atividades esportivas, enquanto o clube perdeu três pontos na competição, se distanciando na corrida pelo título.