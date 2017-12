Presidente do PSG nega ida de Neymar ao Real Madrid: “Impossível”

Nas últimas semanas, os rumores de que Neymar poderia ser vendido ao Real Madrid se intensificaram na imprensa espanhola e mundial. Mas o presidente do Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, refutou qualquer possibilidade de uma negociação do brasileiro para o atual campeão mundial.

“Neymar no Real Madrid? Impossível, não tenham esperanças”, disse o mandatário em evento do PSG no Qatar, onde o clube tenta conquistar mais torcedores. A declaração foi gravada por um torcedor e o vídeo foi publicado no Twitter. No mesmo evento, o próprio Neymar comentou o confronto contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões.

Paris Saint-Germain e Real Madrid se encontram no embate mais aguardado das oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo é no dia 14 de fevereiro, em Madri, e o segundo é em 6 de março, em Paris.