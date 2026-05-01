Presidente da federação palestina se recusa a posar ao lado de dirigente israelense

O presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, se recusou a participar de uma sessão de fotos ao lado do dirigente do futebol israelense Basim Sheikh Suliman durante um incidente tenso ocorrido ao final do Congresso da Fifa, nesta quinta-feira, em Vancouver.

Após tanto Rajoub quanto Suliman terem se dirigido aos delegados, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, convidou ambos a se posicionarem ao seu lado.

No entanto, Rajoub declinou o gesto, rejeitando as repetidas tentativas de Infantino de fazê-lo participar da aproximação. Em um determinado momento durante o encontro na cidade canadense, pôde-se ouvir Rajoub dizendo: "Estamos sofrendo".

A Associação Palestina de Futebol recorreu recentemente ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), a mais alta instância jurisdicional esportiva, em razão da recusa da Fifa em sancionar Israel pela existência de clubes de futebol com sede na Cisjordânia.

A Associação Palestina sustenta que os clubes localizados nos assentamentos da Cisjordânia não deveriam ter permissão para competir em ligas controladas pelas autoridades do futebol israelense.

Em 2024, especialistas das Nações Unidas observaram que pelo menos oito clubes de futebol haviam sido identificados como realizando seus jogos em "assentamentos coloniais israelenses" e instaram a Fifa a "cumprir sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos".

Falando à imprensa nesta quinta-feira, Rajoub apelou à Fifa para que "aplique seus estatutos com justiça e lógica".

"O que está acontecendo na Palestina é terrível: a destruição de todas as instalações esportivas palestinas em Gaza, o assassinato de centenas de atletas e membros de equipes palestinos... Acredito que chegou o momento de fazer justiça", afirmou Rajoub.

"O indivíduo que falou em nome de Israel sequer reconheceu o sofrimento, o que de fato está acontecendo", acrescentou. "Me recusei a apertar a mão dele. Como eu poderia apertar a mão ou posar para uma foto com um homem assim?", perguntou.

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*Por AFP