Brasileiro marca, e Rayo Vallecano bate Strasbourg pela semi da Conference League

Nesta quinta-feira, o Rayo Vallecano ganhou do Strasbourg por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Conference League, na Espanha. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante brasileiro Alexandre Alemão.
Situação do confronto
Em vantagem, o Rayo pode jogar pelo empate no confronto de volta, marcado para quinta-feira, na França. Na outra semifinal, em mais um duelo disputado nesta quinta, o Crystal Palace ganhou do Shakhtar Donetsk por 3 a 1, na Polônia.
📋 Resumo do jogo
🔴 ⚪RAYO VALLECANO 1 X 0 RC STRASBOURG🔵 ⚪
🏆 Competição: Liga da Conferência
🏟️ Local: Estádio de Vallecas, em Madrid, na Espanha
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽ Alexandre Alemão, aos 9' do 2°T (Rayo Vallecano)
Como foi o jogo
Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o time espanhol marcou o gol da vitória aos nove minutos da etapa complementar. Após escanteio cobrado por Izi Palazón, o brasileiro Alexandre Alemão, de cabeça, encobriu o goleiro Mike Penders e definiu o placar final.
Próximos jogos
🔴 ⚪Rayo Vallecano
⚔️ Jogo: Getafe x Rayo Vallecano
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 11h15 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Alfonso Pérez
🔵 ⚪RC Strasbourg
⚔️ Jogo: Strasbourg x Toulouse
🏆 Competição: Campeonato Francês
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 12h15 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio de la Meinau
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