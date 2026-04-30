Brasileiro marca, e Rayo Vallecano bate Strasbourg pela semi da Conference League

Nesta quinta-feira, o Rayo Vallecano ganhou do Strasbourg por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Conference League, na Espanha. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante brasileiro Alexandre Alemão.

Situação do confronto

Em vantagem, o Rayo pode jogar pelo empate no confronto de volta, marcado para quinta-feira, na França. Na outra semifinal, em mais um duelo disputado nesta quinta, o Crystal Palace ganhou do Shakhtar Donetsk por 3 a 1, na Polônia.

📋 Resumo do jogo

🔴 ⚪RAYO VALLECANO 1 X 0 RC STRASBOURG🔵 ⚪

🏆 Competição: Liga da Conferência

🏟️ Local: Estádio de Vallecas, em Madrid, na Espanha

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Alexandre Alemão, aos 9' do 2°T (Rayo Vallecano)

Como foi o jogo

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o time espanhol marcou o gol da vitória aos nove minutos da etapa complementar. Após escanteio cobrado por Izi Palazón, o brasileiro Alexandre Alemão, de cabeça, encobriu o goleiro Mike Penders e definiu o placar final.

Próximos jogos

🔴 ⚪Rayo Vallecano

⚔️ Jogo: Getafe x Rayo Vallecano

🏆 Competição: Campeonato Espanhol

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Alfonso Pérez

🔵 ⚪RC Strasbourg

⚔️ Jogo: Strasbourg x Toulouse

🏆 Competição: Campeonato Francês

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 12h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio de la Meinau

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