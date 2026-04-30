Confederação Africana apoia candidatura de Infantino à reeleição na Fifa

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quinta-feira que apoia "por unanimidade" a reeleição de Gianni Infantino, cujo mandato à frente da Federação Internacional de Futebol (Fifa) se encerra em 2027.

"A Confederação Africana de Futebol (CAF) realizou uma reunião hoje (...) em Vancouver, no Canadá, às vésperas do 76º Congresso da Fifa. Nesta ocasião, as associações-membro da CAF decidiram, por unanimidade, apoiar a reeleição de Gianni Infantino como presidente da Fifa para o mandato de 2027–2031", afirmou a CAF em um comunicado.

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Histórico de mandatos de Infantino

Eleito pela primeira vez em 2016 — e posteriormente reeleito em 2019 e 2023 —, o ítalo-suíço Gianni Infantino, de 56 anos, ainda não anunciou oficialmente sua candidatura à reeleição.

De acordo com os estatutos da Fifa, o atual presidente da organização não pode cumprir mais de três mandatos.

No entanto, no congresso eletivo realizado em 2023, em Kigali, capital de Ruanda, ficou estabelecido que seu segundo mandato havia tido início oficial naquele momento, já que seu primeiro mandato, iniciado em 2016, após a queda de seu antecessor, Sepp Blatter, em meio a escândalos de corrupção, foi considerado "incompleto" e, portanto, não é contabilizado para o limite de mandatos.

Histórico de mandatos de Infantino

Espera-se que o local e a data do 77º Congresso da Fifa, no qual as 211 nações-membro elegerão o próximo presidente em 2027, sejam anunciados durante o congresso que ocorre nesta quinta-feira em Vancouver.

O anúncio do apoio dos 54 membros da CAF ocorre logo após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), composta por 10 países, fazer o mesmo.



*Por AFP