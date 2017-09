Com hat-trick na vitória de Portugal, CR7 ultrapassa Pelé em gols pela seleção

A seleção portuguesa saiu-se vitoriosa na partida desta quinta-feira, contra as Ilhas Faroé, pelo placar de 5 a 1. Destaque absoluto da partida, o português Cristiano Ronaldo marcou três vezes no confronto, além de dar uma assistência e participar diretamente do quinto gol.

Com o hat-trick, o atual melhor do mundo superou uma marca de Pelé: a de número de gols pela seleção nacional. O brasileiro marcou 77 vezes pela equipe verde e amarela, em 92 partidas, enquanto que Cristiano agora tem 78 tentos em 144 jogos.

A conta oficial da CBF diz que Pelé marcou 95 vezes pela Seleção. Entretanto, a organização inclui jogos que o brasileiro disputou contra clubes e times combinados.

O português agora está empatado com Hussein Saeed, do Iraque. Só mais três jogadores marcaram mais vezes por sua seleção nacional: Ali Daei, do Irã, lidera com 109; Puskás é o segundo com 84; e Chitalu, da Zâmbia, tem 79 gols e aparece em terceiro.

Esse não foi a única marca ultrapassada por CR7 no jogo contra as Ilhas Faroé. Com o segundo gol no duelo, de pênalti, o português ultrapassou o ucraniano Shevchenko e agora é o maior artilheiro das Eliminatórias Europeias, com 29 gols.