Rafael defende trabalho de Roger e comenta 'sumiço' de Arboleda: "Soubemos de última hora"

Uma das lideranças do elenco, o goleiro Rafael saiu em defesa do trabalho do técnico Roger Machado à frente do São Paulo. Antes da goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro no último sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador teve seu nome vaiado por parte da torcida durante o anúncio da escalação.

Roger foi contratado após a demissão de Hernán Crespo e chegou sob desconfiança da torcida. Uma parcela de torcedores já estava insatisfeita com a série negativa de três jogos sem vencer, mas o treinador tomou decisões, mudou a escalação e deu uma resposta com a goleada sobre o Cruzeiro.

Até o momento, Roger Machado soma três vitórias, duas derrotas e um empate no comando do São Paulo, com nove gols marcados e cinco sofridos.

"Sou um privilegiado em trabalhar com tantos grandes treinadores. Crespo, Dorival... já trabalhei com treinadores maravilhosos. O Roger também é um grande treinador, não está aqui por acaso, é pelo trabalho que ele vem fazendo, que sempre fez no futebol", comentou o goleiro.

"É um cara muito vencedor, que conversa com todo mundo, que vem agregando muito e já tem colocado muito do seu trabalho. Temos assimilado muitas coisas e prova disso é o jogo que fizemos hoje, com outro esquema tático. Estamos tendo muitas opções com ele, confiamos muito no nosso comando", acrescentou.

Sumiço de Arboleda

Como um dos capitães do elenco tricolor, Rafael foi questionado sobre o 'sumiço' do zagueiro Arboleda. O defensor teria viajado ao Equador sem avisar ao São Paulo, não se apresentou junto ao elenco neste sábado, no SuperCT, e foi cortado da lista de relacionados para a partida.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador às pressas. O clube, porém, não tem confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu retorno. O Tricolor também buscou informações junto aos representantes e familiares do jogador, mas eles também não obtiveram resposta.

Rafael revelou que o grupo foi pego de surpresa com a ausência de Arboleda, mas priorizou o jogo contra o Cruzeiro e não se aprofundou no assunto.

"Ficamos sabendo de última hora que ele não viria para o jogo, mas pela proximidade e pela importância que tinha o jogo de hoje, nós precisávamos da vitória e conversamos para focar no jogo. Essas outras questões a gente sempre deixa para a diretoria resolver. Não sabemos também o que aconteceu, então temos que escutar o Arboleda. Mas todos que estavam ali estavam focados no jogo e dissemos que essa outra questão seria resolvida internamente", explicou Rafael.

"Vamos escutar o Arboleda, ver o posicionamento da comissão técnica, da diretoria, mas não entramos a fundo no que aconteceu por conta disso. Precisávamos estar concentrados para que pudéssemos dar nosso melhor em campo. Isso aí, com certeza vamos resolver internamente a partir de amanhã", concluiu o goleiro.

O técnico Roger Machado também foi questionado sobre o 'sumiço' de Arboleda, mas assim como Rafael, preferiu deixar a definição do futuro do zagueiro nas mãos da diretoria.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)