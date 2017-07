Flamengo lança terceiro uniforme escolhido por torcedor

O Flamengo divulgou seu novo terceiro uniforme nesta quinta-feira. Fugindo do rubro-negro, a equipe optou mais uma vez pela predominância do amarelo, com detalhes em azul. A novidade do lançamento é que a camisa foi desenhada por um torcedor, definida após um concurso cultural promovido pela Adidas, que fornece os materiais esportivos ao time da Gávea.

Leia mais:

Éverton Ribeiro admite incômodo com falta de vitórias do Flamengo

Não é a primeira vez que o Fla opta pela camisa que combina o amarelo com o azul. Em 1895, ano de fundação do clube, estas eram as cores que defendiam a equipe de remo.

Em 2010, a fornecedora esportiva da época resolveu homenagear a camisa do ano de fundação do Clube de Regatas e “inovou” com as cores.

A camisa começa a ser vendida nesta sexta-feira nas lojas Espaço Rubro-Negro e no site oficial da Adidas (www.adidas.com/flamengo).