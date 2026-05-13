Tévez deixa o comando do Talleres e fica livre no mercado

Chegou ao fim a passagem de Carlos Tévez como técnico do Talleres. Nesta quarta-feira, o clube argentino confirmou a saída do ex-jogador após o encerramento de seu contrato, sem acordo para renovação.

Tévez assumiu o comando da equipe em julho do ano passado, antes do início do Torneio Clausura 2025. Ao longo de sua trajetória, dirigiu o time em 35 partidas, somando 13 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.



Em nota oficial, o Talleres destacou o trabalho realizado pelo ex-atacante à frente da equipe. A diretoria valorizou a campanha no Torneio Apertura, em que o time terminou na quarta colocação, com 26 pontos em 16 jogos.

"No recesso de fim de ano, trabalhou-se em conjunto nas decisões de formação do elenco, no perfil dos reforços e na promoção de jovens para o primeiro semestre deste ano. Neste Torneio Apertura, o time somou 26 pontos, consolidando uma base sólida visando a possibilidade de retornar a competições internacionais ao final da Temporada 2026", escreveu o clube de Córdoba.

Este foi o terceiro trabalho de Tévez como técnico. Antes, ele passou por Rosario Central e Independiente, ambos da Argentina. Agora, o profissional de 42 anos está livre no mercado.

Veja a nota do Talleres na íntegra

Após a finalização do contrato vigente, a Comissão Diretiva do Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez e a todo o seu Corpo Técnico por sua etapa à frente do Primeiro Time da Instituição.

O corpo técnico, liderado por Carlos Tévez, chegou ao Clube em julho do ano passado, antes do início do Torneio Clausura 2025.

Após um semestre difícil, em um contexto esportivo adverso, alcançou o objetivo proposto.

No recesso de fim de ano, trabalhou-se em conjunto nas decisões de formação do elenco, no perfil dos reforços e na promoção de jovens para o primeiro semestre deste ano.

Neste Torneio Apertura, o time somou 26 pontos, consolidando uma base sólida visando a possibilidade de retornar a competições internacionais ao final da Temporada 2026.

O Corpo Técnico Institucional assume a direção transitória dos treinamentos dos jogadores do Plantel Superior à espera da definição da data dos 16avos de final da Copa Argentina.

A diretiva inicia a busca pelo treinador que estará à frente para a continuidade do calendário.

Agradecemos a todo o corpo técnico pelo trabalho realizado durante estes doze meses, destacando em Carlos Tévez sua qualidade humana, compromisso institucional, hierarquia, personalidade e capacidade de trabalho.

🔵 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬! Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución El cuerpo técnico,… pic.twitter.com/jZhF9LyoD5 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

Carreira como jogador

Carlos Tévez construiu uma carreira vitoriosa como jogador, com passagens marcantes por clubes como Boca Juniors, Manchester United, Manchester City e Juventus. No Brasil, teve destaque no Corinthians, onde foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005, sendo eleito o melhor jogador da competição e caindo rapidamente nas graças da torcida alvinegra.

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