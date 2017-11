Felipe Melo arremessa objeto em Clayson: “Vinha me ameaçando”

O volante Felipe Melo não entrou em campo no Derby deste domingo entre Corinthians e Palmeiras, mas causou polêmica mesmo assim. No intervalo do confronto – que estava 3 a 1 e terminou em 3 a 2 -, o camisa 30 foi flagrado arremessando sua munhequeira no corintiano Clayson, o que causou tumulto na entrada dos vestiários das equipes.

Após o duelo, Clayson se manifestou sobre o ocorrido. Segundo o atleta, o entrevero com Felipe Melo remete ainda ao Campeonato Paulista, quando o atacante ainda atuava na Ponte Preta.

“Ele tacou meio que em mim, mas não sei o que passa na cabeça do Felipe Melo, nem quero saber também. O importante foi nossa vitória. Ele já está me ameaçando desde o Campeonato Paulista, quando eu estava na Ponte Preta, e hoje ele quis dar de doido, valentão ali e veio para cima de mim. Mas isso a gente resolve dentro de campo. Não tenho nada contra ele, nem a favor. Não sou amigo dele, nem pretendo ser. Importante é a vitória”, disse o corintiano.

Alguns presentes no local dizem que a reação do palmeirense foi motivada por uma provocação de Clayson. O corintiano, porém, negou o caso. “Não falei nada, pode perguntar para a turma que estava do meu lado. É coisa do passado, que ele estava guardando no coração”, completou.