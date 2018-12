Vinculado ao São Paulo, Victor Ferraz dificilmente sairá do Santos

Vinculado ao São Paulo recentemente, Victor Ferraz deve permanecer no Santos para 2019. Assim como no fim de 2017, o lateral-direito começou a ter seu nome ligado ao Tricolor mais uma vez na reta final deste ano e estaria na mira do clube, conforme publicou o UOL, entretanto, dificilmente será negociado pelo Peixe, a não ser que algum clube aceite gastar uma quantia alta para tirá-lo da Baixada Santista.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o empresário do jogador, Marcos Casseb, confirmou que o Internacional estava interessado em contar com Victor Ferraz, mas que nada referente ao São Paulo havia chegado para ele.

Após o fim do Brasileirão, o São Paulo anunciou Igor Vinicius como novo reforço para a lateral direita. O jogador de 21 anos chega ao Morumbi por empréstimo de um ano junto ao Ituano, dono de seus direitos econômicos. O jovem revelado na base do Santos se destacou disputando a Série B do Brasileirão pela Ponte Preta e é uma aposta da diretoria de futebol tricolor.

Além de Igor Vinicius, o São Paulo conta com Bruno Peres, que também está defendendo o clube por empréstimo junto à Roma. O atleta chegou no meio da última temporada para substituir Éder Militão, negociado com o Porto.

Justamente por isso, a tendência é que o São Paulo opte por investir em outras peças nesta janela de transferências, conforme apurou a reportagem. Com um lateral-direito e um lateral-esquerdo já oficializados – Léo Pelé foi comprado do Fluminense -, o Tricolor ainda segue no mercado atrás de um segundo volante, um meia, um ponta e um atacante.