São Paulo anuncia a contratação do lateral-esquerdo Léo Pelé

Após anunciar Igor Vinicius como novo reforço para a lateral direita, nesta quarta-feira o São Paulo oficializou uma outra contratação, desta vez para a lateral esquerda. Trata-se de Léo Pelé, de 22 anos, que assinou contrato com o Tricolor até 2022, conforme antecipou a Gazeta Esportiva.

Apesar de já contar com dois laterais-esquerdos, a diretoria tricolor topou investir na compra do atleta que pertencia ao Fluminense, mas que estava emprestado ao Bahia. Ele já realizou exames médicos e, inclusive, aproveitou para conhecer as instalações do CCT da Barra Funda.

O jogador inicia sua trajetória no São Paulo no próximo dia 3 de janeiro, quando o elenco se reapresentará. No dia seguinte, Léo Pelé embarca com toda a delegação para os EUA, onde haverá a disputa da Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda.

Tido como um atleta promissor – atuou em 32 das 38 partidas do Bahia no Brasileirão -, Léo Pelé competirá por uma vaga de titular na lateral esquerda do São Paulo com Reinaldo, hoje o dono da posição, e Edimar, reserva imediato.