Em nota oficial, Oswaldo de Oliveira explica incidente com repórter

Nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa de Oswaldo de Oliveira publicou uma nota oficial, assinada pelo técnico do Atlético-MG, explicando o incidente com o repórter Léo Gomide, da Rádio Inconfidência, após o duelo contra o Atlético-AC nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O comandante pediu desculpas ao clube, à torcida e ao restante dos profissionais de imprensa pela postura assumida no Acre, sem citar o nome do envolvido na polêmica.

O treinador perdeu a cabeça com o jornalista após este fazer uma pergunta relacionada às opções de ataque do time alvinegro durante a partida. “Perguntinhas mal-intencionadas” foi o termo utilizado pelo comandante do Galo para se referir ao questionamento do repórter, que não chegou a concluir a frase. A discussão veio seguida por xingamentos e um clima um tanto quanto hostil, com Oswaldo partindo para cima de Léo Gomide no meio da coletiva, alegando ter sido ofendido por ele.

Confira o texto na íntegra:

“Venho a público hoje para reconhecer meu erro e me desculpar pelo episódio infeliz acontecido na noite desta quarta-feira. Estou no futebol há mais de quatro décadas e agradeço ainda correr em minha veia o sangue competitivo de um profissional, com muita gana de fazer com que as coisas deem certo sempre. É isso que me motiva a seguir no futebol, me empenhando ao máximo diariamente em busca das vitórias e, claro, títulos.

Ontem, após nossa classificação na Copa do Brasil, ouvi o maior desaforo de toda a minha carreira do jornalista Léo Gomide (impronunciável aqui publicamente). Ouso afirmar que, PROPORCIONALMENTE, nem da arquibancada havia recebido tamanho insulto, mesmo levando em conta toda a passionalidade do torcedor pelo seu clube do coração. Tenho testemunhas de tudo o que saiu da boca desse rapaz, não à toa o próprio Atlético proibiu sua entrada na Cidade do Galo, e podem ter certeza, não foi a meu pedido.

Como ser humano, especialmente sob estresse de um jogo complicado, reagi imediatamente para me defender. As palavras que ouvi me tiraram do sério, acabei me exaltando e, por conseguinte, tive uma reação irracional – a exemplo do repórter em questão – não condizente com a do profissional que sou e sempre fui.

Peço desculpas pelo incidente de ontem ao Atlético, clube que represento, à nossa imensa e fiel Massa Atleticana, e a todos os demais profissionais da imprensa, os quais tanto respeito, tenho carinho e admiração.

Oswaldo de Oliveira”