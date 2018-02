Após classificação com o Galo jogando mal, Oswaldo perde a cabeça com repórter

O Atlético não fez uma boa apresentação, no empate por 1 a 1, na Arena da Floresta, pela Copa do Brasil. O resultado deu ao Galo a oportunidade de seguir na competição nacional. Ao invés de comemorar, o treinador atleticano estava bastante nervoso.

A situação ficou evidente durante a entrevista coletiva. O repórter da Rádio Inconfidência, Léo Gomide, tentou questionar o treinador sobre a organização ofensiva da equipe, sobre as escolhas no momento de ataque, se eram pelo meio ou tentativas pelas pontas.

Ele, no entanto, não conseguiu concluir seu questionamento. Isso porque o treinador alvinegro não deixou. “Não pode completar. Você sempre faz perguntinhas mal-intencionadas. Você está dando sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não você! Não seja tendencioso. Você quer colocar palavras na minha boca”, esbravejou o técnico.

Gomide pediu para finalizar o questionamento, mas Oswaldo não deixou. “Todas as vezes você repete a mesma coisa e eu, calmamente, tenho administrado. Estamos classificados, rapaz”, disse.

Até este momento a situação vinha sendo contornada. Oswaldo disse que era preciso comemorar, pois o Galo estava classificado. O treinador ainda usou o exemplo do Botafogo. “Estamos classificados, vocês não estavam falando do Botafogo? Nós estamos classificados e isso é positivo”, disse o comandante já alterado.

Após tentativas para seguir com sua pergunta, Léo Gomide desistiu. Agradeceu e a coletiva seguiria. No entanto, segundos depois, Oswaldo perdeu completamente o controle e partiu para cima do jornalista. Ele precisou ser contido pelo diretor de comunicação do clube.

O Atlético que se viu em campo realmente não tinha organização, pouca inspiração e futebol coletivo. O Galo foi atacado pelo Atlético-AC e foi pior em campo.