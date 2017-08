Em meio à polêmica, Palmeiras mostra descontração em treino

Em meio à polêmica envolvendo o volante Felipe Melo, os jogadores do Palmeiras trabalharam alheios ao problema nesta terça-feira. Enquanto Alexandre Mattos concedia entrevista coletiva nesta manhã, o elenco alviverde finalizou a preparação para a partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

A maior novidade do treino foi o retorno do goleiro Jailson, que não participou das atividades na segunda-feira por conta de motivos particulares. De volta aos trabalhos, o atleta estará presente na delegação que segue rumo ao Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira.

Apesar da polêmica envolver o técnico Cuca, o que se viu no treinamento do Palmeiras foi um grupo alegre e descontraído, em atividades que tiveram várias brincadeiras e sorridos dos atletas. O treinador, porém, não deu indícios da equipe que deverá ser titular contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Certo é que Yerry Mina e Alejandro Guerra, com problemas físicos, permanecerão em São Paulo. No domingo, contra o Atlético-PR, o Verdão deverá ter uma equipe reserva em campo, com os estrangeiros voltando a atuar apenas no dia 9 de agosto, em duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil.