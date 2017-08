Mattos avisa interessados: “Não irão levar Felipe Melo facilmente”

Se engana quem pensa que poderá contratar Felipe Melo sem custos. Nesta terça-feira, o gerente executivo Alexandre Mattos concedeu entrevista coletiva para esclarecer o afastamento do Pitbull, e deixou claro que o Palmeiras não irá ceder o atleta “facinho”.

“Vou dizer ao torcedor para ficar tranquilo que o Felipe Melo é um ativo do Palmeiras, vale dinheiro. Se algum clube o quiser, que procure o Palmeiras, porque até hoje ninguém procurou. E não vai ser ‘facinho’, vai ter que ser bom para o Palmeiras. Aqui a gente tem ordem, pregamos respeito. Discussões normais, querendo vitória, tem todos os dias. Quando passa para uma outra situação, de desrespeito ao ser humano, não aceitamos aqui. Ele vai ser respeitado, ele se desculpou com o grupo, com o treinador, mas vai seguir outro caminho”, avisou o dirigente.

Em áudio vazado na noite de segunda-feira, Felipe Melo fala que existem diversos clubes interessados em sua contratação. Na mensagem, o jogador cita Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo. Formado na base do Rubro-Negro carioca, o Pitbull chega a dizer que “nunca esteve tão fácil” para o Fla o contratar.

“No áudio, ficou parecendo que está fácil, mas ele é um ativo do clube e vamos conversar para que todos fiquem satisfeitos. Vamos encontrar o melhor caminho possível, como qualquer outro jogador que já saiu do Palmeiras. A torcida pode ficar sossegada, vários atletas saíram e a gente seguiu nossa vida. Ninguém aqui rasga dinheiro e vamos fazer tudo com muita responsabilidade”, reforçou Alexandre.

Segundo Alexandre Mattos, Felipe Melo, quando questionado por ele sobre o interesse de outros clubes, afirmou que se tratavam apenas de sondagens. Enquanto estas não se transformam em propostas oficiais, o volante treinará em horários alternativos aos do elenco alviverde.

Tendo realizado apenas cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Melo ainda pode se transferir para uma equipe da Série A. No caso de uma negociação com uma equipe nacional, a maior possibilidade é que o Verdão busque uma troca, uma vez que, em caso de venda, a nova equipe precisaria arcar ainda com o pagamento das luvas, diluídas em seu contrato com o Alviverde até dezembro de 2019.

Até o momento, dois clubes turcos já o procuraram e sua esposa disse que não gostaria de seguir no Brasil se não fosse para permanecer no Palmeiras.