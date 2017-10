Egídio deverá completar 100 jogos pelo Palmeiras contra o Cruzeiro

Ainda questionado por parte da torcida, Egídio deverá completar 100 jogos com a camisa do Palmeiras. Com 99 partidas pelo clube, o camisa 6, titular com Alberto Valentim, poderá alcançar a marca contra o Cruzeiro, na próxima segunda-feira.

Egídio viveu momento conturbado no Palmeiras. O lateral foi apontado como um dos maiores culpados pela eliminação alviverde contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que causou o pedido de demissão de Cuca, e ainda perdeu o pênalti decisivo que deixou o Verdão fora da Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil, o que fez o atleta ser nominalmente xingado na ocasião.

Na sequência, Cuca optou por escalar Michel Bastos como titular em três partidas consecutivas.Em seguida, no entanto, o camisa 6 retomou a condição de titular e, apesar de ainda contar com a desconfiança de parte da torcida, foi fundamental na vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, quando anotou um golaço.

Já sob o comando de Alberto Valentim, Egídio se firmou como dono da lateral-esquerda, tendo atuado durante os 90 minutos das três vitórias sob o comando do treinador interino – contra Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio. Com contrato até o final do ano, o jogador já manifestou seu desejo de permanecer no Verdão.

“Eu converso muito com minha esposa, sobre renovar ou não. Estou com a consciência tranquila. Quero nesse ano jogar ainda mais do que joguei em 2015 e 2016. Minha vontade é ficar. Mas, se não acertar, estou pronto para seguir meu caminho”, declarou.

Com o triunfo sobre o Grêmio, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).