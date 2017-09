Egídio celebra golaço e Dudu fala em “conquistar algo importante”

O Palmeiras foi muito superior na vitória deste domingo, sobre o Fluminense. Melhor durante os 90 minutos, o Verdão conseguiu o triunfo graças a um golaço de Egídio, que celebrou o tento após passar por uma fase complicada no clube.

“Quando perdi o pênalti Libertadores, vinha em uma sequência de bons jogos. Mas aí aconteceu aquela situação adversa. O Cuca optou por me preservas por três jogos e eu segui trabalhando, ainda mais forte. Em casa, com a família me apoiando como sempre, me cuidei mais ainda. Voltei com confiança. Fico feliz de vir no Maracanã, onde fui criado, e conseguir fazer esse gol”, disse o camisa 6.

Egídio viveu momento conturbado no Palmeiras. O lateral foi apontado como um dos maiores culpados pela eliminação alviverde contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que causou o pedido de demissão de Cuca, e ainda perdeu o pênalti decisivo que deixou o Verdão fora da Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil. Na sequência, Cuca optou por escalar Michel Bastos como titular em três partidas consecutivas.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 43 pontos, se manteve na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e diminuiu a distância para o líder Corinthians para 11 pontos. Desde os tropeços recentes do rival, os atletas do Verdão adotaram um discurso aberto de que não desistiram da disputa do título.

“A gente procura fazer o nosso melhor. Fizemos um jogo bem seguro. É difícil jogar aqui e conseguimos os três pontos. Diminuímos para 11 pontos do líder. Vamos seguir nessa batida para tentar alguma coisa importante no final do ano”, disse o atacante Dudu.

O Palmeiras recebe o Santos no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália.

