Cuca mantém Jailson como titular e explica Prass no banco de reservas

Jailson é oficialmente o novo goleiro titular do Palmeiras. Nesta sexta-feira, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva confirmando a manutenção do atleta, que se destacou na partida contra o Flamengo, e ainda explicou seu critério para deixar Fernando Prass no banco de reservas.

“O Jailson segue na equipe. Quando o goleiro tem uma microfalha e ela não passa despercebida, tem um erro normal e ele vira um grande defeito, eu acho que é hora de a gente preservar. O Fernando Prass é um cara para se espelhar, inclusive pelo Jailson. E ele pode voltar, é natural. Eu tenho confiança nele também, assim como tenho no Jailson. O Jailson sempre apoiou o Fernando, da mesma forma como o Fernando fez no Rio. Após o jogo, ele foi cumprimentar o Jailson. Somos uma equipe”, disse o treinador.

Antes de ganhar a posição de Fernando Prass diante do Flamengo, Jailson havia disputado apenas três jogos nesta temporada, um pelo Campeonato Paulista e mais dois amistosos. Apesar da falta de ritmo, o goleiro teve uma atuação segura e defendeu um pênalti batido por Diego no segundo tempo.

Aos 39 anos de idade, Prass tem vínculo com o Palmeiras apenas até o final desta temporada e, portanto, já está livre para assinar com outro clube. Em diferentes ocasiões, o experiente goleiro já manifestou o desejo de ampliar seu contrato com o time palestrino.

O diretor de futebol Alexandre Mattos considera o momento inadequado para negociar, já que o Palmeiras ainda oscila dentro de campo. Segundo o dirigente, o clube também não iniciou tratativas com outros atletas com contrato até o final da temporada, como Egídio e Zé Roberto. “Tudo a seu tempo”, disse, na semana passada.

Jailson acumula um total de 20 jogos pelo Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro, com um retrospecto de 14 vitórias e seis empates, feito inédito. O segundo colocado no quesito é o volante Carlão, que passou 18 jogos invicto entre 1983 e 1984.