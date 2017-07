Invicto, Jailson festeja aniversário e dedica pênalti a Prass

O goleiro Jailson jamais foi derrotado na Série A do Campeonato Brasileiro. Responsável por defender um pênalti no empate por 2 a 2 diante do Flamengo, o palmeirense comemorou seu 36 º aniversário em grande estilo na Ilha do Urubu e lembrou o colega Fernando Prass.

“É meu aniversário. Vou fazer 36 anos. Não parece. Com corpinho de 28, né?”, brincou o irreverente Jailson, nascido em São José dos Campos-SP no dia 20 de julho de 1981, em entrevista à TV Globo ainda dentro do gramado da Ilha do Urubu.

Antes de ganhar a posição de Fernando Prass diante do Flamengo, Jailson havia disputado apenas três jogos nesta temporada, um pelo Campeonato Paulista e mais dois amistosos. Apesar da falta de ritmo, o goleiro teve uma atuação segura e defendeu um pênalti batido por Diego no segundo tempo.

“Vida de goleiro não é fácil. Só pode jogar um. Os reservas têm que treinar bastante e esperar para, quando aparecer a oportunidade, dar conta do recado. Graças a Deus, dei conta do recado e ajudei meus companheiros, porque não é fácil jogar aqui dentro contra o Flamengo”, declarou.

Sob o comando do preparador Oscar Rodriguez, Jailson treina diariamente na Academia de Futebol ao lado de Fernando Prass e Vinícius Silvestre. Ao falar da defesa do pênalti diante do Flamengo, o novo titular palmeirense lembrou de seus dois companheiros de posição.

“Eu sou um cara muito sincero, com o coração livre. Não guardo rancor nem mágoa de ninguém. Sabemos que é uma equipe. Infelizmente, o Prass não estava bem. O Cuca falou que vai trabalhar para, quando aparecer oportunidade, ele poder voltar. Esse pênalti, dedico ao Prass e ao Vinícius. A gente trabalha duro e só um pode jogar”, disse.

Depois de acumular 14 vitórias e cinco empates na campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2016, Jailson permanece invicto na elite do torneio nacional. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Pernambuco, ele será titular novamente diante do Sport.