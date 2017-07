Cuca faz mistério com escalação, mas confirma estreia de Deyverson

A escalação do Palmeiras para o confronto deste domingo, contra o Sport, é um completo mistério. O clube fechou o treinamento desta quinta-feira e, em entrevista coletiva, Cuca se recusou a divulgar a formação, mas deu indícios de que usará uma equipe alternativa. Além disso, o treinador confirmou que Deyverson fará sua estreia pelo Verdão.

“Amanhã tem o último treino para definir o time. Não vou divulgar para vocês agora. A gente está avaliando todas as situações individualmente, porque é muito desgastante para o jogador ter disputado 40 partidas até a metade de julho. Perdemos o William machucado, foi a 41ª partida que ele jogou. Perdemos outros por cartão… Estamos com o elenco todo aqui para escalar a equipe mais forte que pudermos para jogar com o Sport, um time que disputamos diretamente na tabela”, afirmou o comandante.

Para retomar as boas atuações, em especial fora de casa, marca da equipe campeã brasileira de 2016, Cuca precisará superar uma série de desfalques. Após nove cartões amarelos recebidos pelo Alviverde no confronto com o Flamengo, Michel Bastos, Tchê Tchê, Dudu e Miguel Borja estão suspensos, e o atacante Willian ainda teve uma lesão na coxa que o deixará afastado de quatro a seis semanas. Os desfalques e a necessidade de ritmo é justamente o que irá propiciar a Deyverson fazer sua estreia pelo Palmeiras.

“Deyverson precisa rodagem. Então, automaticamente vai jogar uma parte do jogo. Vamos analisar que parte ele vai jogar. No meio de semana, ele não vai poder atuar, então vamos ver a melhor parte. Ele precisaria de um tempo maior, não é o ideal. Ele estava de férias, mas é necessário que ele participe de uma parte”, afirmou Cuca, enigmático sobre a titularidade do atleta.

Deyverson retornou de férias no último sábado e ainda não apresenta condições físicas ideais para entrar em campo. Contra o Flamengo, o reforço ficou em São Paulo aprimorando sua forma, porém, devido a lesão de Willian, a suspensão de Dudu, e Guerra continuar sendo poupado, o atacante foi convocado por Cuca para estar no grupo que encara o Sport neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco.

“Não é só testar para o mata-mata. Você trabalha com um elenco e precisa usar a força desse grupo. Você não pode sobrecarregar um jogador, às vezes é melhor colocar um jogador descansado. Precisamos fazer essa avaliação. Tem jogadores que não estão registrados na Copa do Brasil. Vamos usar a força do nosso plantel, que eu confio muito”, finalizou.

Uma possível formação alviverde para o confronto tem Jailson; Mayke, Yerry Mina, Luan (Edu Dracena) e Juninho (Egídio); Thiago Santos (Zé Roberto) e Bruno Henrique; Keno, Raphael Veiga e Erik; Deyverson (Borja)