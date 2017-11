Corinthians venderá partes do gramado de Itaquera por até R$ 89

O gramado do estádio de Itaquera passará por um replantio no fim da temporada 2017 e, aproveitando-se da recente trajetória de conquistas da arena corintiana, o Alvinegro promoverá a venda de alguns blocos do campo. A venda começa na quarta-feira e será feita pelo site www.grandesmomentos.com.br até o dia 10/12 ou enquanto durarem os estoques, com preços que variam entre R$ 49 e R$ 89.

A grama estará à venda em duas versões. A primeira, mais simples, trazendo o pedaço da grama em um bowl com imagem de um dos mosaicos da casa do Timão custa R$ 49. A versão “Premium” custa R$ 89 e traz, além do pedaço da grama com o bowl alvinegro, um suporte especial de colecionador, em madeira, com o desenho da arena e a inscrição das competições mais importantes já disputadas no gramado do Timão. As duas versões trazem um livreto com instruções para manutenção do gramado

Quem adquirir o produto pela internet deverá retirar os produtos no portão A da Arena Corinthians entre os dias 6 e 10/12. Neste domingo, contra o Atlético-MG, o clube faz o último jogo da sua história neste gramado. Antes do replantio, o local ainda recebe o evento Monster Jam, com caminhões que fazem acrobacias, no dia 16 deste mês.