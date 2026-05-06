Dono de clube em Andorra, Piqué é suspenso por 6 jogos por 'violência leve' contra árbitro

O ex-jogador espanhol Gerard Piqué, proprietário do FC Andorra, foi punido com dois meses de suspensão e seis jogos nesta quarta-feira por "violência leve" durante uma discussão com um árbitro.

Piqué, que pendurou as chuteiras em 2022, se envolveu em uma confusão após a derrota de sua equipe por 1 a 0 para o Albacete na semana passada, em jogo válido pela segunda divisão espanhola.

O árbitro escreveu na súmula após a partida que o ex-jogador de 39 anos, assim como outros membros da comissão técnica e do elenco do Andorra, confrontaram a equipe de arbitragem.

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Decisão do comitê disciplinar

O comitê disciplinar da Federação Espanhola de Futebol informou que Piqué foi "suspenso por dois meses por atos notórios e públicos que atentam contra a dignidade e decoro esportivos".

O agora dirigente também foi punido com "seis jogos de suspensão por atos que constituem violência leve contra os árbitros".

O presidente do Andorra, Ferran Vilaseca, recebeu uma suspensão de quatro meses, enquanto o diretor esportivo do clube, Jaume Nogués, e vários outros membros da equipe também foram punidos.

Relato do árbitro na súmula

O árbitro explicou que Piqué lhe disse para "sair escoltado para que ninguém o atacasse" após reclamar das decisões da arbitragem durante a partida.

"Em outro país te pegariam, mas aqui em Andorra somos um país civilizado", acrescentou Piqué, segundo a súmula.

O árbitro afirmou que, após entrar no veículo para ir embora, Nogués disse aos oficiais: "Espero que vocês sofram um acidente".

Manifestação após o episódio

Piqué declarou nas redes sociais na semana passada que o clube já havia enviado uma carta à federação solicitando que o árbitro, Alonso de Ena Wolf, não apitasse nenhuma das partidas da equipe.

A empresa do ex-jogador, a Kosmos, é a acionista majoritária do FC Andorra, que ocupa a décima posição da segunda divisão.



*Por AFP