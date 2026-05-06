Manchester United se prepara para substituir Casemiro

O Manchester United busca reforçar o meio de campo para a próxima temporada com a saída iminente do brasileiro Casemiro, que foi um dos destaques do time nesta temporada.

A equipe britânica já sonda a dupla Tyler Adams e Alex Scott, do Bournemouth, e Mateus Fernandes, do West Ham, segundo a Sky Sports. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Carlos Baleba, do Brighton, também são nomes cotados pela diretoria do United.

O Manchester City é outro clube do Campeonato Inglês que tem interesse pelo meia Anderson, que se destacou na temporada. O jogador inglês tem valor de mercado na casa das 100 milhões de libras (cerca de R$ 667 milhões) e já chamou a atenção de diversos clubes pelo mundo.

No Manchester United, a prioridade dos investimentos será uma dupla de meio-campistas de elite, para tentar replicar o sucesso da dupla Mainoo e Casemiro desta temporada. Com o aumento da receita do clube, recompensado pela alta classificação na tabela da Premier League, é possível que o time ainda busque reforços para as laterais, ponta esquerda e zaga.

Segundo a Sky Sports, é esperado que o United fature cerca de 200 milhões de libras (por volta de R$ 1 bilhão). Com o lucro, a probabilidade do treinador interino Michael Carrick ser efetivado cresce. Ainda de acordo com o jornal inglês, a diretoria do clube britânico entende que será necessária uma profundidade maior no elenco, devido ao aumento da carga de jogos no calendário da próxima temporada.

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