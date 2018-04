Corinthians faz treino aberto em Itaquera na véspera da final

O Corinthians não contará com o apoio de sua torcida no jogo decisivo do Campeonato Paulista, no domingo, no Allianz Parque, onde só será permitida a entrada de palmeirenses. Na véspera do Derby, porém, trabalhará diante da Fiel.

Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou que irá a Itaquera e abrirá os portões dos seus estádios aos torcedores no último treinamento para o clássico contra o Palmeiras. O expediente já se tornou comum em vésperas de jogos importantes.

Também em Itaquera, o Corinthians perdeu o primeiro jogo da final do Estadual por 1 a 0, no sábado. Com isso, precisará derrotar o Palmeiras por um gol de diferença para ao menos levar a disputa pelo troféu à decisão por pênaltis.

