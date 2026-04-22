Zagueiro brasileiro anuncia aposentadoria aos 42 anos e assume cargo no Bayern

Foto: NICOLAS TUCAT / AFP
Publicado 22/04/2026 às 12:26

O zagueiro brasileiro Dante anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira. Aos 42 anos, o atleta irá encerrar sua carreira como jogador ao final desta temporada com o clube francês Nice.


O brasileiro foi escolhido para assumir o cargo de treinador da equipe sub-23 do Bayern de Munique, substituindo Holger Seitz, segundo o jornalista Florian Plettenberg.

Carreira de Dante Bahia

Dante iniciou sua carreira profissional no sul do Brasil, como jogador do Juventude. Após duas temporadas, o zagueiro foi vendido para o Lille, da França, onde começou sua carreira europeia. Depois, passou pelo Charleroi e Standard Liège, da Bélgica, Borussia M'gladbach, Bayern e Wolfsburg, na Alemanha, até chegar ao Nice, onde joga desde 2016.

Títulos e trajetória na Seleção Brasileira

Dante coleciona 16 títulos na carreira, com destaque para a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes com o Bayern e a Copa das Confederações com o Brasil.

O baiano esteve presente no elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

