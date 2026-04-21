Apostas

City, Chelsea, Inter e Juventus farão torneio amistoso em Hong Kong

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 10:08 • Atualizado 21/04/2026 às 10:10

Manchester City, Chelsea, Inter de Milão e Juventus vão se enfrentar em Hong Kong em um torneio pré-temporada em agosto deste ano, anunciaram os clubes nesta terça-feira (21).


No futurista Estádio Kai Tak, que tem capacidade para 50.000 espectadores e foi inaugurado há apenas um ano, o City vai jogar contra o Inter no sábado, 1º de agosto, dando início ao 'Hong Kong Football Festival'.

Este mini torneio pré-temporada será encerrado na quarta-feira, dia 5 de agosto, com partida entre Chelsea e Juve.

Todas as quatro equipes abriram seus treinos ao público antes de suas partidas, permitindo a presença dos torcedores.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Outros amistosos internacionais no país

Bayern de Munique e Aston Villa já anunciaram que também se enfrentarão em uma partida amistosa no dia 7 de agosto, em Hong Kong, o mesmo local onde Liverpool e Tottenham jogaram na temporada passada contra Milan e Arsenal, respectivamente.

*Conteúdo produzido pela AFP

Conteúdo Patrocinado