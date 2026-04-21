City, Chelsea, Inter e Juventus farão torneio amistoso em Hong Kong

Manchester City, Chelsea, Inter de Milão e Juventus vão se enfrentar em Hong Kong em um torneio pré-temporada em agosto deste ano, anunciaram os clubes nesta terça-feira (21).

Manchester City are heading to Asia this summer! 🙌 We’ll take on Inter in Hong Kong in The Asahi Super Dry Trophy, our first fixture of the men’s pre-season tour. 🤝 For more information, visit: https://t.co/knV4fcfynl pic.twitter.com/ghxMneyZSR — Manchester City (@ManCity) April 21, 2026



No futurista Estádio Kai Tak, que tem capacidade para 50.000 espectadores e foi inaugurado há apenas um ano, o City vai jogar contra o Inter no sábado, 1º de agosto, dando início ao 'Hong Kong Football Festival'.

Este mini torneio pré-temporada será encerrado na quarta-feira, dia 5 de agosto, com partida entre Chelsea e Juve.

Todas as quatro equipes abriram seus treinos ao público antes de suas partidas, permitindo a presença dos torcedores.

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Outros amistosos internacionais no país

Bayern de Munique e Aston Villa já anunciaram que também se enfrentarão em uma partida amistosa no dia 7 de agosto, em Hong Kong, o mesmo local onde Liverpool e Tottenham jogaram na temporada passada contra Milan e Arsenal, respectivamente.

*Conteúdo produzido pela AFP