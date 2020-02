Corinthians é o clube brasileiro mais endividado com a União, segundo ranking

Os clubes esportivos brasileiros devem quase R$5,3 bilhões à União, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) divulgados em reportagem do jornal Valor Econômico, publicada nesta quinta-feira.

O Corinthians lidera o ranking, com débito de R$737,7 milhões. Esse número não considera a dívida da Arena de Itaquera. Abaixo do alvinegro aparecem Atlético Mineiro (R$356,5 milhões), Vasco da Gama (R$256,5 milhões), Botafogo (R$251,6 milhões) e Flamengo (R$224,2 milhões). O Palmeiras fecha o top 10, com déficit de R$88,3 milhões.

Ao todo, mais de 3,5 mil clubes esportivos e sociais têm débito com a União, sendo que os dez maiores devedores concentram 49% da dívida total.

O advogado do Corinthians, Juliano Di Pietro, respondeu à reportagem, afirmando que o clube não reconhece grande parte da cobrança. “Todos os clubes de futebol sofreram nos últimos anos investida da Receita Federal para suspender isenção que as associações sem fins lucrativos fazem jus pela Constituição Federal”, disse.

De acordo com o levantamento, metade da dívida dos clubes está em situação regular, ou seja, já foram parceladas, garantidas ou suspensas pela justiça. A outra metade está irregular, em processo de cobrança.

Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo, Palmeiras foram procurados mas não quiseram se manifestar.