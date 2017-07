Com treino fechado, Palmeiras encerra preparação para encarar o Cruzeiro

O Palmeiras está pronto para o jogo contra o Cruzeiro. Nesta terça-feira, o Verdão realizou seu último treino antes do duelo contra a Raposa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão.

Na Cidade do Galo, centro treinamento do Atlético-MG, Cuca fechou as atividades por mais de uma hora, quando definiu a escalação da equipe para o confronto. Quando a imprensa teve acesso ao local, os jornalistas puderam acompanhar apenas um rachão do elenco.

No trabalho, Bruno Henrique, Yerry Mina e Zé Roberto foram os únicos que não participaram. O meio-campista, inclusive, conversou com o médico da equipe alviverde por alguns momentos e acompanhou a tradicional movimentação dos companheiros de fora.

Em relação ao time que venceu o Sport domingo, na Arena Pernambuco, o Palmeiras deverá ter diversas mudanças. Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson, titulares contra o Leão, não estão inscritos pelo Verdão na Copa do Brasil.

Em compensação, Dudu, Michel Bastos, Tchê Tchê e Miguel Borja, suspensos contra o Rubro-Negro, estão de volta ao time. Além do quarteto, Felipe Melo, Guerra e Fabiano, poupados nas últimas duas paridas, também reforçam o Alviverde.