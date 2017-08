Com semana livre, Palmeiras estabelece dois dias de folga

Nas últimas semanas, o discurso de que o Palmeiras não tem tempo para treinar vem sendo um mantra. Eliminado da Copa Libertadores e Copa do Brasil, porém, o Verdão só volta a campo no próximo domingo. Assim, a comissão técnica do Verdão estabeleceu dois de folga ao elenco, que retornará aos treinos na quarta-feira.

“Agora teremos uma folga para descansar. Depois, a semana livre significa ter um tempo para trabalhar e entender as situações que podem ser criadas. Com tempo para treinar, as coisas tendem a evoluir”, afirmou o técnico Cuca.

Com o empate deste domingo, frente ao Vasco, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira.

“Foi um jogo difícil, contra um adversário que tem jogado com bastante juventude, com força e velocidade. No segundo tempo encaixamos melhor o jogo e poderíamos sair com a vitória. Temos de melhorar nos próximos jogos, a dor da Libertadores vai diminuir e vamos melhorando”, finalizou.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália.

