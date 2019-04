Classificado, Corinthians segue provocando o Santos

O Corinthians manteve a postura de provocar o Santos após eliminar o rival nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista. Na manhã desta terça-feira, o clube de Parque São Jorge publicou um desenho com um torcedor corintiano mostrando o esqueleto de um peixe nas mãos.

A classificação do Timão veio após a derrota por 1 a 0 no tempo normal e a vitória nos pênaltis. A troca de farpas entre os times começou na noite desta segunda-feira, com o Corinthians provocando o presidente rival José Carlos Peres com o termo #MorreuPelaBoca – o dirigente havia dito antes do confronto que mataria gambás.

O Santos rebateu o adversário com as estatísticas da partida, deixando claro que merecia a classificação pelo amplo domínio apresentado em campo.