Presidente Peres exagera em brincadeira e diz que o Santos “matará os gambás”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, é personagem de um vídeo que repercute nas redes sociais antes do confronto com o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Peres entrou na “brincadeira”, pediu apoio da torcida e disse que o Peixe “matará os gambás”, apelido pejorativo do rival.

“Agora é bola para frente. Vamos ser campeões. Segunda-feira todos no Pacaembu, vamos esgotar e fazer grande jogo no primeiro e no segundo nós matamos os gambás de vez”, disse o presidente.

O Santos enfrentará o Corinthians neste domingo, em Itaquera, pela ida, e a volta será no Pacaembu, dia 8.