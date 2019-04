Corinthians provoca com “morreu pela boca” e Santos retruca

O Corinthians garantiu a classificação à decisão do Campeonato Paulista na noite desta segunda-feira. Após o triunfo nos pênaltis, alcançado no Estádio do Pacaembu, o time paulistano usou sem perfil no Twitter para provocar o Santos, que respondeu pelo mesmo canal.

Antes do primeiro jogo pela semifinal, em vídeo que viralizou na Internet, o presidente José Carlos Peres falou em “matar os gambás”, declaração que inspirou a hashtag “MorreuPelaBoca”, usada pelo Corinthians. Em uma de suas postagens, com a foto de torcedores assando peixes, o clube escreveu: “O jantar saindo em breve. Servido?”.

Pouco depois, o Santos respondeu: “Bola numa noite injusta, puniu aquele que a ama e não a despreza”. O clube praiano, que dominou a partida territorialmente, postou ainda as estatísticas do confronto, incluindo seus 25 chutes a gol contra apenas três do adversário.