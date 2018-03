Carille vai levar Clayson e reforço para a zaga ao Morumbi

Ainda se recuperando de dores no joelho direito, o atacante Clayson tem boas chances de enfrentar o São Paulo no domingo, no Morumbi, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O jogador realizou fisioterapia na manhã deste sábado e foi relacionado pelo técnico Fábio Carille para a partida.

Clayson acusou o problema no decorrer da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, em Itaquera, na fase anterior do Estadual. Se ele não puder atuar no Majestoso, Carille recorrerá ao novato Pedrinho ou ao veterano Emerson Sheik. Romero, que seria mais uma opção para a função, apresentou-se à seleção paraguaia e virou desfalque.

Outro jogador que defende o Paraguai é o zagueiro Balbuena. Com a ausência, Carille promoverá o prata da casa Pedro Henrique a parceiro de zaga do quase xará Henrique, além de apresentar uma novidade no banco de reservas. Marllon, reforço que estava na Ponte Preta na temporada passada, foi relacionado para um jogo do Corinthians pela primeira vez.

Quem continua como baixa, por outro lado, é o meia Jadson, com a coxa direita lesionada e fora de ação desde a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, em 7 de março. O centroavante inglês naturalizado turco Kazim também não ficará nem no banco de reservas novamente, mas por opção técnica, enquanto o lateral direito Fagner segue com a Seleção Brasileira de Tite.

Entre os titulares do Corinthians, o volante Gabriel, barrado pelo veterano Ralf diante do Bragantino porque Carille queria elevar a estatura da sua defesa, voltou a ganhar espaço. Assim, uma provável formação corintiana para enfrentar o São Paulo é a seguinte: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Veja com quem o Corinthians contará no Morumbi:

Goleiros

Cássio, Caíque e Filipe

Laterais

Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba

Zagueiros

Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon

Volantes

Gabriel, Maycon, Ralf e Paulo Roberto

Meias

Mateus Vital e Rodriguinho

Atacantes

Clayson, Júnior Dutra, Emerson Sheik, Pedrinho, Lucca, Danilo e Matheus Matias