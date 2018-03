Jadson sente nova lesão na coxa e para por mais uma semana

O meia Jadson sofreu uma nova lesão na coxa direita e ficará fora dos gramados por mais uma semana. O jogador, que já não atua desde a partida contra o Mirassol, no dia 7 de março, teve constatada uma contratura muscular no reto-femoral e precisará passar por um tratamento rápido, ficando fora certamente da partida contra o Bragantino, nesta quinta-feira, em Itaquera, e de uma possível semifinal do Campeonato Paulista.

De acordo com o clube, a confirmação se deu após exames de imagem realizados pelo armador na terça-feira, decisivos para saber se ele teria condição ou não de encarar o Braga. Sem apresentar a evolução esperada, já que fez tratamento específico para uma inflamação no adutor da coxa direita, o camisa 10 foi examinado para saber o que impedia sua utilização nos gramados, descobrindo o problema em outro músculo.

Colocado como uma “inflamação” pelo próprio atleta, o problema muscular anterior era um incômodo que impedia o camisa 10 de se manter no gramado durante toda a atividade desde o sábado, dia 10. Fora frente ao Botafogo-SP e ao Lara, ele chegou a nutrir expectativa de atuar diante do Bragantino, no domingo, mas deixou claro que só o faria quando estivesse se sentindo totalmente recuperado do problema.

“Acho que é importante estar bem fisicamente, bem em todos os sentidos, porque às vezes você vai para o jogo um pouco no sacrifício e a cobrança é a mesma de estar 100%, então prefiro estar recuperado e bem para chegar bem no jogo”, explicou o armador corintiano.

